Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Фитнес-сообщество предложило свою помощь в реабилитации бойцов СВО

Фото Фитнес-сообщество предложило свою помощь в реабилитации бойцов СВО
Фото Фитнес-сообщество предложило свою помощь в реабилитации бойцов СВО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Национальное фитнес-сообщество предложило использовать свою инфраструктуру для восстановления здоровья военнослужащих и мобилизованных.

Члены Национального фитнес-сообщества обратились к правительству с инициативой использовать для восстановления здоровья военнослужащих и мобилизованных свою инфраструктуру и специализированные реабилитационные программы, пишет «Газета.Ru».

«Сегодня фитнес-клубы имеют в штате необходимых специалистов по ЛФК и адаптивной физкультуре. Таким образом, отрасль готова оказать содействие Министерству здравоохранения РФ, предоставив соответствующую инфраструктуру и специализированные реабилитационные программы для восстановления здоровья граждан», — сказано в тексте документа.

В качестве оплаты за такую работу фитнес-сообщество предлагает властям обеспечить фитнес-центры бюджетным финансированием. Для этого нужно учредить бюджетные выплаты за реабилитацию по программе ОМС либо обеспечить выплаты напрямую мобилизованным, которые они будут тратить на предоставляемые фитнес-клубами услуги.

При этом семьям и детям мобилизованных лиц НФС предложило предоставлять бесплатный абонемент в фитнес-центр.

В НФС отмечают, что для внедрения данных инициатив потребуется изменение федерального законодательства и просят оказать содействие в их продвижении в качестве законодательных инициатив.

Напомним, Сергей Перминов поддержал идею об особом сопровождении бойцов СВО в отпуске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

помощь
военные
реабилитация
фитнес-клуб
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14462
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12881
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12503
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10282
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9546
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9381
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8394
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов