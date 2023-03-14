Фитнес-сообщество предложило свою помощь в реабилитации бойцов СВО

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Национальное фитнес-сообщество предложило использовать свою инфраструктуру для восстановления здоровья военнослужащих и мобилизованных.

Члены Национального фитнес-сообщества обратились к правительству с инициативой использовать для восстановления здоровья военнослужащих и мобилизованных свою инфраструктуру и специализированные реабилитационные программы, пишет «Газета.Ru».

«Сегодня фитнес-клубы имеют в штате необходимых специалистов по ЛФК и адаптивной физкультуре. Таким образом, отрасль готова оказать содействие Министерству здравоохранения РФ, предоставив соответствующую инфраструктуру и специализированные реабилитационные программы для восстановления здоровья граждан», — сказано в тексте документа.

В качестве оплаты за такую работу фитнес-сообщество предлагает властям обеспечить фитнес-центры бюджетным финансированием. Для этого нужно учредить бюджетные выплаты за реабилитацию по программе ОМС либо обеспечить выплаты напрямую мобилизованным, которые они будут тратить на предоставляемые фитнес-клубами услуги.

При этом семьям и детям мобилизованных лиц НФС предложило предоставлять бесплатный абонемент в фитнес-центр.

В НФС отмечают, что для внедрения данных инициатив потребуется изменение федерального законодательства и просят оказать содействие в их продвижении в качестве законодательных инициатив.

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