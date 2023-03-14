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Губернатор Новосибирской области пригласил космонавта Анну Кикину на День города

Фото Губернатор Новосибирской области пригласил космонавта Анну Кикину на День города
Фото Губернатор Новосибирской области пригласил космонавта Анну Кикину на День города

Vk.com/nebonsk

В Новосибирской области планируют увековечить имя космонавта Кикиной в названии улицы или планетария.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Новосибирск гордится достижениями своей выдающейся землячки, космонавта Анны Кикиной и поздравляет ее с благополучным возвращением на Землю. Сообщение об этом появилось в группе Большого Новосибирского планетария в ВК. Анна — первый космонавт родом из Новосибирска и 129-й в истории страны.

Глава региона Андрей Травников и мэр города Новосибирска Анатолий Локоть поздравили сотрудников госкорпорации «Роскосмос» с успешным выполнением всех поставленных задач и пригласили Кикину на празднование 130-летия Новосибирска.

Напомним, Анна Кикина 12 марта вернулась на Землю на американском корабле Crew Dragon.

 

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