Губернатор Новосибирской области пригласил космонавта Анну Кикину на День города

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В Новосибирской области планируют увековечить имя космонавта Кикиной в названии улицы или планетария.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Новосибирск гордится достижениями своей выдающейся землячки, космонавта Анны Кикиной и поздравляет ее с благополучным возвращением на Землю. Сообщение об этом появилось в группе Большого Новосибирского планетария в ВК. Анна — первый космонавт родом из Новосибирска и 129-й в истории страны.

Глава региона Андрей Травников и мэр города Новосибирска Анатолий Локоть поздравили сотрудников госкорпорации «Роскосмос» с успешным выполнением всех поставленных задач и пригласили Кикину на празднование 130-летия Новосибирска.

Напомним, Анна Кикина 12 марта вернулась на Землю на американском корабле Crew Dragon.