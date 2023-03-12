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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю на корабле Crew Dragon

Фото Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю на корабле Crew Dragon
Фото Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю на корабле Crew Dragon

Фото: NASA

Утром 12 марта корабль Crew Dragon экипажем миссии Crew-5 вернулся на Землю. В составе экипажа — космонавт из Новосибирска Анна Кикина.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю на корабле Crew Dragon утром 12 марта. Экипаж миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Кикиной, которая провела на МКС почти 6 месяцев, на борту космического корабля находились астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Как ранее писал Сиб.фм, возвращение Кикиной на Землю планировалось 9 марта. Но полет отложили из-за плохих погодных условий.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил к юбилею города увековечить память космонавта Анны Кикиной. «Есть разные предложения: присвоить звание почетного жителя города, присвоить её имя школе, планетарию. В связи с этим я даю поручение создать оргкомитет, чтобы проработать к Дню города эти вопросы», — сказал градоначальник.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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