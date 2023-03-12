Фото: NASA

Утром 12 марта корабль Crew Dragon экипажем миссии Crew-5 вернулся на Землю. В составе экипажа — космонавт из Новосибирска Анна Кикина.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю на корабле Crew Dragon утром 12 марта. Экипаж миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Кикиной, которая провела на МКС почти 6 месяцев, на борту космического корабля находились астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Как ранее писал Сиб.фм, возвращение Кикиной на Землю планировалось 9 марта. Но полет отложили из-за плохих погодных условий.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил к юбилею города увековечить память космонавта Анны Кикиной. «Есть разные предложения: присвоить звание почетного жителя города, присвоить её имя школе, планетарию. В связи с этим я даю поручение создать оргкомитет, чтобы проработать к Дню города эти вопросы», — сказал градоначальник.