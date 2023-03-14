Мэр Новосибирска заявил о подготовке документов для сноса дома на Линейной

Фото: Сиб.фм

В мэрии Новосибирска начали готовить документы для сноса взорвавшегося дома на Линейной.

Плиты взорвавшегося дома на Линейной, 39, в Новосибирске, начали шататься. Это может представлять угрозу, поэтому необходимо как можно быстрее снести дом. Об этом заявил заместитель мэра Алексей Кондратьев на аппаратном совещании во вторник, 14 марта.

Взрыв газа произошел 9 февраля и обрушил 2 подъезда. 15 человек погибли, еще 29 получили травмы. На момент публикации из дома выселили всех жильцов, а вокруг здания выставили охрану, так как в него проникают мародёры.

Снести дом прямо сейчас невозможно: в нем ведут следственные действия, а также требуется время на заключение договора снова в рамках ЧС.

По словам Алексея Кондратьева, движение бетонных плит полуразрушенного дома создает опасность для соседнего здания, где находится медицинский центр.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил усилить охрану дома и быстрее вынести из него оставшиеся вещи жильцов. Также он поручил помочь жителям соседних домов, у которых от взрыва выбило стёкла.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 11 жильцов взорвавшегося дома на Линейной выбрали денежную компенсацию. Еще трое предпочли получить новую квартиру, а 9 не определились.