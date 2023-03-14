Названы направления для поездок по России с самой низкой стоимостью весной

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Среди внутренних направлений на первом месте оказался город Иваново.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, по каким направлениям в России сильнее всего изменится стоимость перелёта в апреле 2023 года. Так, лидирующую позицию среди внутренних направлений занял город Иваново. В апреле туда можно улететь всего за 4000 рублей, что на 24% ниже мартовской цены, передает RT.

Следующим в списке идёт Петропавловск-Камчатский, в который можно добраться за 15 000 рублей, а это на 14,2% меньше, чем в марте. На третьем месте — Кемерово. Перелёт туда обойдётся примерно в 8000 рублей, что на 11,6% дешевле, чем в предыдущем месяце.

В топ-10 также вошли Петрозаводск, Иркутск, Братск, Норильск, Якутск, Надым и Новокузнецк.

Напомним, эксперт прокомментировал идею об отмене платы за полеты над Сибирью.