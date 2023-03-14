Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Названы направления для поездок по России с самой низкой стоимостью весной

Фото Названы направления для поездок по России с самой низкой стоимостью весной
Фото Названы направления для поездок по России с самой низкой стоимостью весной

Freepik, authors: gremlin

Среди внутренних направлений на первом месте оказался город Иваново.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, по каким направлениям в России сильнее всего изменится стоимость перелёта в апреле 2023 года. Так, лидирующую позицию среди внутренних направлений занял город Иваново. В апреле туда можно улететь всего за 4000 рублей, что на 24% ниже мартовской цены, передает RT.

Следующим в списке идёт Петропавловск-Камчатский, в который можно добраться за 15 000 рублей, а это на 14,2% меньше, чем в марте. На третьем месте — Кемерово. Перелёт туда обойдётся примерно в 8000 рублей, что на 11,6% дешевле, чем в предыдущем месяце.

В топ-10 также вошли Петрозаводск, Иркутск, Братск, Норильск, Якутск, Надым и Новокузнецк.

Напомним, эксперт прокомментировал идею об отмене платы за полеты над Сибирью.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Россия
рейтинг
аналитика
цена билетов
авиаперелёты
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14418
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12826
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12464
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10238
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9527
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9364
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8367
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов