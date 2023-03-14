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Участник СВО из Новосибирской области Андрей Майер нашел брата на шоу «Малахов»

Фото Участник СВО из Новосибирской области Андрей Майер нашел брата на шоу «Малахов»
Фото Участник СВО из Новосибирской области Андрей Майер нашел брата на шоу «Малахов»

Скрин с телепрограммы "Малахов"

В эфире телепрограммы «Малахов» встретились новосибирец Андрей Майер и житель Алтайского края Дмитрий Майер, которых братскими узами связала спецоперация.

Боец из Искитимского района Новосибирской области Андрей Майер и его сослуживец из Алтайского края Дмитрий Майер вновь встретились в студии телеканала «Россия — 1» в эфире телешоу «Малахов» 13 марта. Выпуск был посвящен встрече боевых друзей.

Фото Участник СВО из Новосибирской области Андрей Майер нашел брата на шоу «Малахов» 2

44-летний доброволец Дмитрий Майер был ранен на передовой и после лечения вернулся домой. Он очень хотел найти товарищей, с которыми он был в госпитале. И особенно бойца с позывным «Сокол», которого он сам уже раненный вытащил из под обстрела. «Сокол» был ранен в спину, кровь лилась с него ручьем. В последний раз они виделись в полевом госпитале, а потом их дороги разошлись. На программе выяснилось, что «Соколом» оказался чеченский боец Валид Чараев.

Судьбы Андрея и Дмитрия Майеров странным образом переплелись в зоне спецоперации. Абсолютно чужие люди, они встретились еще на сборах. Андрей узнал, что в части есть его однофамилец и сам пришел знакомиться. Им и позывные дали похожие — «немец» и «немец младший».

Когда Дмитрий был ранен, Андрей вынес его с поля боя, чем спас ему жизнь. Позже выяснилось и еще одно совпадение: у Дмитрия действительно был брат Андрей, который в 33 года умер от рака. Даже жен бойцы себе выбрали «одинаковых»: обоих зовут Анастасиями.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтер тетя Лида из Новосибирска встретила в Ростове мобилизованного на СВО сына.

 

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