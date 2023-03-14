Участник СВО из Новосибирской области Андрей Майер нашел брата на шоу «Малахов»

Скрин с телепрограммы "Малахов"

В эфире телепрограммы «Малахов» встретились новосибирец Андрей Майер и житель Алтайского края Дмитрий Майер, которых братскими узами связала спецоперация.

Боец из Искитимского района Новосибирской области Андрей Майер и его сослуживец из Алтайского края Дмитрий Майер вновь встретились в студии телеканала «Россия — 1» в эфире телешоу «Малахов» 13 марта. Выпуск был посвящен встрече боевых друзей.

44-летний доброволец Дмитрий Майер был ранен на передовой и после лечения вернулся домой. Он очень хотел найти товарищей, с которыми он был в госпитале. И особенно бойца с позывным «Сокол», которого он сам уже раненный вытащил из под обстрела. «Сокол» был ранен в спину, кровь лилась с него ручьем. В последний раз они виделись в полевом госпитале, а потом их дороги разошлись. На программе выяснилось, что «Соколом» оказался чеченский боец Валид Чараев.

Судьбы Андрея и Дмитрия Майеров странным образом переплелись в зоне спецоперации. Абсолютно чужие люди, они встретились еще на сборах. Андрей узнал, что в части есть его однофамилец и сам пришел знакомиться. Им и позывные дали похожие — «немец» и «немец младший».

Когда Дмитрий был ранен, Андрей вынес его с поля боя, чем спас ему жизнь. Позже выяснилось и еще одно совпадение: у Дмитрия действительно был брат Андрей, который в 33 года умер от рака. Даже жен бойцы себе выбрали «одинаковых»: обоих зовут Анастасиями.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтер тетя Лида из Новосибирска встретила в Ростове мобилизованного на СВО сына.