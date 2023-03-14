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общество

Волонтер «Тетя Лида» из Новосибирска встретила в Ростове мобилизованного на СВО сына

Фото Волонтер «Тетя Лида» из Новосибирска встретила в Ростове мобилизованного на СВО сына
Фото Волонтер «Тетя Лида» из Новосибирска встретила в Ростове мобилизованного на СВО сына

Nso.ru

Лидия Некрасова из Новосибирска везла в зону спецоперации гуманитарный груз и подарки для бойцов на 23 февраля и случайно встретила своего сына.

Жительница Новосибирска Лидия Некрасова, мать одного из бойцов, которые сейчас защищают Родину в зоне СВО, на 23 февраля повезла в Луганск гуманитарный груз — 9 баулов со снаряжением, продуктами и подарками для бойцов российской армии. Об этом пишет портал gorsite.ru.

Там были и тепловизоры, плащ и палатки-невидимки, 10 л меда, знамя Победы, детские письма и рисунки, шлемы, облегченные плиты для бронежилетов и еще много чего, что одной хрупкой женщине и не поднять вовсе. В поезд на вокзале в Новосибирске ее грузили пятеро здоровых парней. Планировалось, что в Белгороде Тетю Лиду встретят племянники и проводят дальше, до Луганска.

Но уже в пути она вдруг узнала, что сын ее, который тоже находится сейчас в зоне СВО, в это же время приедет по делам в Ростов. Весь вагон ломал голову, как бы Тете Лиде успеть повидаться с ним. В итоге удалось быстро купить билет до Ростова. Пересадка состоялось поздней ночью в местечке под названием Грязь.

Грузчиков в этом городке не оказалось, но, узнав в чем дело, на помощь матери бойца пришли местные полицейские. С их помощью женщине удалось быстро пересесть с одного поезда на другой. А уже утром на перроне ее встретил сын.

Тетя Лида отмечает, что ее мальчик повзрослел, возмужал, стал серьезнее, в нем стало больше души и понимания. А еще часто он на птиц реагировал, будто следил, чтобы в небе все было спокойно.

На следующее утро Лидия Некрасова проводила сына и гуманитарный груз на передовую. По ее словам, все подарки дошли до адресатов.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Новосибирской области проконтролировал отправку гуманитарного груза в зону СВО.

 

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