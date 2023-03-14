Под Новосибирском мужчина изготовил 10 печей для использования в блиндажах на СВО

Фото: Народный фронт НСО
В Новосибирской области мужчина изготовил 10 печей для солдат на спецоперации.
В Новосибирской области в поселке Ордынское местный житель Андрей изготовил 10 печей для участников СВО. Об этом рассказали в Народном фронте.
Как отметил мужчина, он ездил добровольцев в зону СВО, где завел друзей и поддерживает с ними связь. Бойцы сообщили Андрею, что им нужны печки.
«Во-первых, топить такую печку можно любыми палочками и щепочками. Во-вторых, пламя в процессе горения не видно, то есть она не демаскирует. В-третьих, кроме того, что печка согревает своим теплом, на ней удобно приготовить пищу, разогреть консервы» – рассказывает Андрей.
Отмечается, что с материалами для печей помог местный предприниматель Олег.
Как ранее писал Сиб.фм, гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска.
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