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общество

Под Новосибирском мужчина изготовил 10 печей для использования в блиндажах на СВО

Фото Под Новосибирском мужчина изготовил 10 печей для использования в блиндажах на СВО
Фото Под Новосибирском мужчина изготовил 10 печей для использования в блиндажах на СВО

Фото: Народный фронт НСО

В Новосибирской области мужчина изготовил 10 печей для солдат на спецоперации.

В Новосибирской области в поселке Ордынское местный житель Андрей изготовил 10 печей для участников СВО. Об этом рассказали в Народном фронте.

Как отметил мужчина, он ездил добровольцев в зону СВО, где завел друзей и поддерживает с ними связь. Бойцы сообщили Андрею, что им нужны печки.

«Во-первых, топить такую печку можно любыми палочками и щепочками. Во-вторых, пламя в процессе горения не видно, то есть она не демаскирует. В-третьих, кроме того, что печка согревает своим теплом, на ней удобно приготовить пищу, разогреть консервы» – рассказывает Андрей.

Отмечается, что с материалами для печей помог местный предприниматель Олег.

Как ранее писал Сиб.фм, гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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