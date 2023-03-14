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общество

Роспотребнадзор в Новосибирске предупредил о раннем начале сезона клещей

Фото Роспотребнадзор в Новосибирске предупредил о раннем начале сезона клещей
Фото Роспотребнадзор в Новосибирске предупредил о раннем начале сезона клещей

Фото: pexels.com

В Новосибирске сезон активности клещей может начаться раньше обычного.

Сезон активности клещей в Новосибирске может начаться раньше обычного срока при тёплой погоде. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В среднем клещи просыпаются при температуре +1...+3 градуса, а их активность начинается при потеплении до +10 градусов.

«Несмотря на то, что клещи активны с апреля по октябрь, при теплой погоде они могут проснуться раньше срока. Так, в прошлом году эпидемический сезон по клещевому энцефалиту начался 18 марта, что на 20 дней раньше, чем в 2021 году (2021г. – 9 апреля)», — уточнили в санитарном ведомстве.

С начала марта Роспотребнадзор контролирует ситуацию с клещами в Новосибирской области, пока в больницы не поступило ни одного сообщения об укусах. В ведомстве напомнили, что сейчас в регионе идёт прививочная кампания против клещевого энцефалита.

«В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции. Прививку против клещевого энцефалита можно поставить в поликлинике по месту жительства», — добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее выяснилось, что сибиряки чаще всех по стране оформляют страховку от клеща.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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