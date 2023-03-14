Следж-хоккеисты из Югры стали шестикратными чемпионами России

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Команда следж-хоккеистов из Югры очередной раз доказала свое превосходство. Они в шестой раз стали победителями чемпионата России.

Шесть побед в шести матчах — такой итог выступления «Югры» на чемпионате России по следж-хоккею. Об этом в своем телеграмм-канале рассказала губернатор Югры Наталья Комарова, передает ugra-news.

«Команда радует нас победами. В этом сезоне спортсмены снова доказали, что они лучшие. Сегодня югорчане защитили свой титул и вновь стали чемпионами России. Молодцы!», – поделилась новостью глава региона.

В финале «Югра» провела три серии игр с тульской командой «АКМ». Все матчи наши спортсмены сыграли блестяще (7:1, 6:0, 2:1), не оставив шанса соперникам.

«Уважаемые земляки! Вы – звезды паралимпийского спорта! Так держать!», – написала Комарова.

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