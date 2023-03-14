Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Следж-хоккеисты из Югры стали шестикратными чемпионами России

Фото Следж-хоккеисты из Югры стали шестикратными чемпионами России
Фото Следж-хоккеисты из Югры стали шестикратными чемпионами России

Freepik, authors: GoodLifeStudio

Команда следж-хоккеистов из Югры очередной раз доказала свое превосходство. Они в шестой раз стали победителями чемпионата России.

Шесть побед в шести матчах — такой итог выступления «Югры» на чемпионате России по следж-хоккею. Об этом в своем телеграмм-канале рассказала губернатор Югры Наталья Комарова, передает ugra-news.

«Команда радует нас победами. В этом сезоне спортсмены снова доказали, что они лучшие. Сегодня югорчане защитили свой титул и вновь стали чемпионами России. Молодцы!», – поделилась новостью глава региона.

В финале «Югра» провела три серии игр с тульской командой «АКМ». Все матчи наши спортсмены сыграли блестяще (7:1, 6:0, 2:1), не оставив шанса соперникам.

«Уважаемые земляки! Вы – звезды паралимпийского спорта! Так держать!», – написала Комарова.

Напомним, Минстрой переложил решение об открытии новой ледовой арены в Новосибирске на хоккеистов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

хоккей
спорт
победители
чемпионат России
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14418
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12826
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12464
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10238
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9527
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9364
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8367
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов