В Новосибирске сервис "Яндекс.Погода" опубликовал прогноз на лето 2023 года

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм/ yandex.ru

«Яндекс» предсказал Новосибирску прохладное и дождливое лето.

Сервис «Яндекс. Погода» опубликовал предварительный прогноз погоды на лето 2023 года в Новосибирске. Жителям сибирской столицы стоит готовится к прохладному и дождливому сезону. Если верить «Яндексу», жарких дней этим летом будет совсем немного.

В начале лета, в среднем, столбики термометров будут держаться на отметке +18...+19 градусов. Во второй декаде июня воздух прогреется до +24 градусов и дожди на время прекратятся.

Июль мало чем будет отличаться от июня. В регион вновь вернутся дожди и пасмурная погода. Температура воздуха будет держатся на отметке +22 градуса с редкими потеплениями до +27. градусов.

Дождливым будет и август. В конце лета в столице Сибири похолодает до +23 ...+17 градусов.

Чуть более оптимистичные прогнозы и надежду на теплое на лето дают Рамблер и сервис Майл. ру. Правда, эти они обещают, что лето в Новосибирске будет всего лишь на пару градусов теплее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске в марте ожидается холодная и пасмурная погода.