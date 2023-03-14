Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске сервис "Яндекс.Погода" опубликовал прогноз на лето 2023 года

Фото В Новосибирске сервис "Яндекс.Погода" опубликовал прогноз на лето 2023 года
Фото В Новосибирске сервис "Яндекс.Погода" опубликовал прогноз на лето 2023 года

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм/ yandex.ru

«Яндекс» предсказал Новосибирску прохладное и дождливое лето.

Сервис «Яндекс. Погода» опубликовал предварительный прогноз погоды на лето 2023 года в Новосибирске. Жителям сибирской столицы стоит готовится к прохладному и дождливому сезону. Если верить «Яндексу», жарких дней этим летом будет совсем немного.

В начале лета, в среднем, столбики термометров будут держаться на отметке +18...+19 градусов. Во второй декаде июня воздух прогреется до +24 градусов и дожди на время прекратятся.

Июль мало чем будет отличаться от июня. В регион вновь вернутся дожди и пасмурная погода. Температура воздуха будет держатся на отметке +22 градуса с редкими потеплениями до +27. градусов.

Фото В Новосибирске сервис

Дождливым будет и август. В конце лета в столице Сибири похолодает до +23 ...+17 градусов.

Чуть более оптимистичные прогнозы и надежду на теплое на лето дают Рамблер и сервис Майл. ру. Правда, эти они обещают, что лето в Новосибирске будет всего лишь на пару градусов теплее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске в марте ожидается холодная и пасмурная погода.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
погода
лето
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14363
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12766
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12407
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10190
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9510
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9344
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8350
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов