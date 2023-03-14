Toyota Corona насмерть сбила 61-летнюю женщину на трассе под Новосибирском

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирской области Toyota Corona сбила двух пешеходов.

Вечером в понедельник, 13 марта, на трассе в Новосибирской области водитель Toyota Corona сбил двух пешеходов, мужчину и женщину. От полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Водитель Toyota Corona ехал по трассе «Краснозёрское — Половинное» от рабочего поселка Краснозёрское в сторону посёлка Красный Хутор. На дороге при неустановленных обстоятельствах он сбил 51-летнего мужчину и 61-летнюю женщину. Оба получили различные травмы, но женщина пострадала сильнее. В автомобиле скорой помощи её экстренно госпитализировали, но врачи не смогли её спасти. Через несколько часов после ДТП она скончалась.

Специалисты ГИБДД и Следственного комитета устанавливают подробности происшествия. На момент публикации сообщается только, что на одежде пешеходов не было светоотражающих элементов.

Ранее в Новосибирске застройщик заявил об опасности Октябрьского моста для пешеходов. Пока идёт ремонт, тротуар полностью разобран, ограждение пешеходной зоны демонтировано, и пешком по мосту опасно для жизни.