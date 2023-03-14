Тюменские врачи спасли годовалого малыша от смертельной инфекции

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В Тюмени врачи ОИКБ спасли годовалого ребенка с менингококковым менингитом.

Врачи Областной инфекционной клинической больницы в Тюмени спасли ребенка возрастом один год и семь месяцев от менингококкового менингита. Малыш был доставлен в медучреждение из районной больницы лишь на шестой день заболевания в тяжелом состоянии. Его положили в реанимацию, пишет МегаТюмень.

«Ребенку диагностировали менингококковый менингит, который проявлялся выраженной головной болью, нарушением сознания, повышением температуры и рвотой. Врачи ни на минуту не отходили от грудничка, и болезнь отступила после назначенного лечения», – рассказала заведующая детским инфекционным отделением ОИКБ Галина Борисова.

Однако вскоре инфекция дала осложнения и медики заметили, что у ребенка снизился слух. В связи с этим специалисты направили малыша на лечение в профильное медицинское заведение.

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