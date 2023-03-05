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В Новосибирске прохожие спасли человека с сердечным приступом

Фото В Новосибирске прохожие спасли человека с сердечным приступом
Фото В Новосибирске прохожие спасли человека с сердечным приступом

Фото: скриншот/РЕН-ТВ, Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске у мужчины случился сердечный приступ на улице.

Жители Новосибирска помогли мужчине, который упал на улице из-за сердечного приступа. Об этом со ссылкой на очевидцев 5 марта сообщает «РЕН-ТВ».

Очевидцы рассказали, что прохожие сразу приступили к оказанию первой помощи человеку. Молодые люди делали сибиряку непрямой массаж сердца, пока на место происшествия не прибыла скорая помощь.

Фото В Новосибирске прохожие спасли человека с сердечным приступом 2

Мужчину госпитализировали, за ним следят врачи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ночью 4 марта в Новосибирске на станции Сеятель в Академгородке мужчина попал под поезд. Молодой человек около 23:00 упал под электричку, которая ехала в Искитим. Пострадавший оказался между вторым и третьим вагонами поезда. Находившиеся рядом люди пришли на помощь мужчине — с их слов, он был без сознания.

Напомним, накануне под Новосибирском на дереве нашли труп 14-летнего подростка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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