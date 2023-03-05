Под Новосибирском на дереве нашли труп 14-летнего подростка

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области нашли тело, которое может принадлежать подростку.

В Верх-Туле Новосибирской области на дереве обнаружили тело подростка. Как сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», труп нашли местные жители накануне, 4 марта.

Местная жительница рассказала, что подросток жил с отцом и бабушкой, а его мать скончалась четыре года назад.

Причины смерти и детали происшествия выясняют сотрудники полиции, от пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области пока не поступало комментариев.

Напомним, 27 февраля в Ленинском районе Новосибирска во дворе многоквартирного дома №1 по улице Стартовая был обнаружен труп пожилой женщины. В настоящий момент неизвестно, был ли это акт суицида, результат несчастного случая или же трагедия имеет криминальный характер.

Напомним, в конце февраля тело мужчины обнаружили в Новосибирске в квартире на Высоцкого.