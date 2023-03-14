В мэрии Новосибирска ускорят снос взорвавшегося дома на улице Линейной

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Такое поручение дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании во вторник, 14 марта.

Сегодня, 14 марта, в мэрии Новосибирска прошло аппаратное совещание. О состоянии дома на улице Линейной доложил вице-мэр Алексей Кондратьев. Он доложил, что из-за деформации пятиэтажка находится под угрозой обрушения каждый день.

«Будем торопиться со сносом, поскольку наблюдаем, что есть подвижка плит этого объекта», – заявил Алексей Кондратьев.

Угрозу конструкция представляет, прежде всего, для здания, которое примыкает к неустойчивой конструкции. По соседству находится медицинский центр, и там часто бывают посетители.

Для того, чтобы снести полуразрушенный дом полностью, нужно разрешение следователей. В СУ СКР по Новосибирской области уже для этого направлен соответствующий запрос.

Напомним, 9 марта был ровно месяц с момента трагедии на улице Линейной. Собственникам квартир предлагали два варианта: деньги или новое жильё. Из 23 семей 11 уже выбрали денежную выплату.