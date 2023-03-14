В Новосибирске глава Минпромторга рассказал, что откроют на месте IKEA

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В Новосибирске идёт обсуждение планов по открытию нового объекта на месте ушедшей с российского рынка IKEA.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал, что может открыться на месте ушедшей с российского рынка IKEA. В разговоре с изданием «BFM-Новосибирск» чиновник объяснил, что судьба торговых площадей шведской сети в регионе пока остаётся нерешённой. В то же время известно, что дробить на несколько частей оставшиеся помещения между несколькими компаниями не будут, считает Гончаров.

«Скорее всего, это будет какой-то единый оператор. Дробить площади, на которых работала IKEA, вряд ли будут. Мы понимаем, что занять это место должен мощный федеральный игрок, с гигантской финансовой поддержкой. Возможно, компания аффилированная с банковскими структурами. Пока у нас нет официальной информации о потенциальных покупателях и переговорах по новосибирскому магазину», — сказал министр.

Предполагается, что один из претендентов на площади шведской Ingka Group в Новосибирске — белорусская компания Swed House. Первый магазин в городе могут открыть уже в марте текущего года.

Напомним, собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России.