В Новосибирске ищут трех девочек из Красноярского края

Группа «Поиск пропавших детей — Красноярск» в ВК

Утром 13 марта в Красноярском крае пропали три девочки-подростка, которые могли отправиться в Новосибирск.

13 марта 17-летняя Пея Федорова из Ужура увела с собой 15-летних подружек Татьяну Непомнящую и Галину Федорову. Вчера в 9 утра они вышли из дома и с тех пор уже сутки не выходят на связь с родственниками. Сообщение об этом появилось в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск» в ВК.

Одна из девочек была одета в короткую чёрную куртку, кожаную чёрную юбку ниже колена и перламутровые сапоги. Вторая — в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны, сиреневую кофту с белыми полоскам на рукавах, чёрную жилетку с красной надписью на груди, тёмные кроссовки. Третья — в чёрную куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, белую футболку и тёмные кроссовки.

По словам руководителя волонтерской организации Оксаны Василишиной, девочки могли отправиться в Новосибирск или Кемерово. Она попросила всех, кто увидит детей, сообщать об этом волонтерам или в полицию по телефонам: +7(950)996–60–66, +7(391)562–29–34 или «112».

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском без вести пропал 8-летний ребенок.