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В Новосибирске из-за аварии отключили тепло в 70 домах Ленинского района

Фото В Новосибирске из-за аварии отключили тепло в 70 домах Ленинского района
Фото В Новосибирске из-за аварии отключили тепло в 70 домах Ленинского района

Фото: СГК

В Ленинском районе Новосибирска произошло несколько аварий на теплосети.

Из-за трёх дефектов на теплосети в Ленинском районе Новосибирска в 70 домах отключили отопление. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе СГК. Неисправности выявили на улице Пархоменко.

В контур отключения попали жильцы домов Юго-Западного жилмассива и микрорайона Чистая слобода. Ремонт планируют завершить к завтрашнему утру.

«Планируем завершить работы к утру — до 8:00 15 марта. Сразу по завершении ремонта трубопровод будет включен в работу», — уточнили в СГК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Сибирская генерирующая компания» в этом году вдвое увеличит объем работ на теплосетях Новосибирска, по сравнению с прошлым годом. На эти цели будет потрачено 1,8 млрд. рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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