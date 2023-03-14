В Новосибирске из-за аварии отключили тепло в 70 домах Ленинского района

Фото: СГК

В Ленинском районе Новосибирска произошло несколько аварий на теплосети.

Из-за трёх дефектов на теплосети в Ленинском районе Новосибирска в 70 домах отключили отопление. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе СГК. Неисправности выявили на улице Пархоменко.

В контур отключения попали жильцы домов Юго-Западного жилмассива и микрорайона Чистая слобода. Ремонт планируют завершить к завтрашнему утру.

«Планируем завершить работы к утру — до 8:00 15 марта. Сразу по завершении ремонта трубопровод будет включен в работу», — уточнили в СГК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Сибирская генерирующая компания» в этом году вдвое увеличит объем работ на теплосетях Новосибирска, по сравнению с прошлым годом. На эти цели будет потрачено 1,8 млрд. рублей.