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общество

В Новосибирске леденцы в форме члена сняли с производства после критики жителей

Фото В Новосибирске леденцы в форме члена сняли с производства после критики жителей
Фото В Новосибирске леденцы в форме члена сняли с производства после критики жителей

Коллаж Сиб.фм: фото Владислава Зенкова

Картинки с леденцами в форме фаллоса разошлись по соцсетям Новосибирска в конце прошлой недели: как утверждал автор поста, развращающую продукцию продают даже детям. В компании-производителе эту информацию опровергли, но леденцы с продажи всё-таки сняли.

Своим наблюдением новосибирец Владислав Зенков поделился во многих пабликах Новосибирска. Мужчина опубликовал фото леденцов от компании «Фета» и отметил, что конфеты доступны даже детям.

«Очередное дно пробито в Новосибирской области, в городе Обь, где производят и продают детям вот такие леденцы в форме половых органов, — писал Владислав Зенков. – Извращенцы спокойно и, как ни в чём не бывало, зарабатывают деньги таким способом на виду у властей и правоохранительных структур».

Владислав призывал новосибирцев по данному факту звонить во всевозможные инстанции – от Роспотребнадзора и до приёмной губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Многие из комментаторов поддержали автора поста.

«Наверное, эта порнография требует осуждения и выражения "крайней озабоченности"? Или все же какие-то меры надо предпринимать? В отношении продавцов?»

– пишет возмущённый Александр.

Корреспондент Сиб.фм попробовал заказать пошлые леденцы в компании «Фета». Однако там сообщили, что их больше не делают: заказ был разовый.

– Больше не выпускаем их!

– А в связи с чем?

– В связи с ажиотажем в наш адрес. Выпустили под заказ – и за это получили огласку!

- А кому вы их продавали?

– Определённым лицам под заказ.

– То есть, они массово не распространялись?

– Нет, конечно.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм представитель компании призналась, что после огласки, их компанию буквально завалили жалобами.

«Нам говорили, что мы поступили неправильно, аморально. Мы это поняли и больше не будем делать их ни для каких заказов: не для корпоративных, не для личных», — заявила представитель компании «Фета».

Женщина также рассказала, что заказ, который разошёлся по соцсетям, сделала одна из компаний для своих сотрудников. А уже кто-то из них распространил фотографии.

«Почему так получилось? Какие дети? Кто-то увидел этикетку, выложил в интернет, а дальше каждый додумал: кто, как мог....»

– резюмировала собеседница.

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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