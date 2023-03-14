В Новосибирске на 8-летнюю девочку упала глыба снега с крыши магазина

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В Новосибирске очередной сход снега с крыши едва не закончился трагедией.

В Новосибирске 13 марта от схода снега с крыши пострадала маленькая девочка. Инцидент произошел возле магазина «Монетка» на ул. Олеко Дундича. Об этом сообщил глава Калининского района города Герман Шатула.

Снежная шапка с крыши магазина «Монетка», который расположен в пристройке к девятиэтажному жилому дому, обрушилась на 8-летнюю девочку. Пострадавшая сама смогла дойти до своей квартиры. После полученной травмы девочка стала жаловаться на головную боль. Родители отвезли ее в больницу, однако врачи не нашли у ребенка никаких повреждений. На этот раз обошлось.

Прокуратура начала проверку по этому факту. Известно, что владелец этого магазина уже получил четыре предупреждения из-за скопившегося снега и наледи на крыше, однако никаких мер для очистки так и не предпринял.

Напомним, ранее сообщалось, что В Новосибирске девятилетняя девочка получила перелом позвоночника после падения глыбы снега.