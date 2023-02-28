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В Новосибирске девятилетняя девочка получила перелом позвоночника после падения глыбы снега

Фото В Новосибирске девятилетняя девочка получила перелом позвоночника после падения глыбы снега
Фото В Новосибирске девятилетняя девочка получила перелом позвоночника после падения глыбы снега

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске на девятилетнюю девочку рухнула глыба снега.

В Дзержинском районе Новосибирска на девятилетнюю девочку во время прогулки упала глыба снега. Ребенок получил несколько переломов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Об инциденте сообщили в понедельник, 27 февраля. Мать пострадавшей рассказала, что девочка гуляла по улице с подругой, когда на неё с крыши упала большая глыба снега. От столкновения девочка получила перелом четырёх позвонков грудного отдела позвоночника.

В пресс-службе МВД заявили, что началась доследственная проверка происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что синоптики предупредили о снегопадах и сильном ветре в Новосибирске. Они могут привести к обрушению элементов конструкций зданий, ветхих крыш и сооружений. К такому выводу на основании многолетней статистики пришли во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Также в центре Новосибирска два автомобиля получили серьёзные повреждения из-за упавшего с крыши снега. Сибирячка винит в случившемся управляющую компанию. По её словам, собравшийся на крыше снег не убирали. Владельцы повреждённых автомобилей обратились в полицию.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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