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общество

В Новосибирске две машины раздавило упавшим с крыши снегом

Фото В Новосибирске две машины раздавило упавшим с крыши снегом
Фото В Новосибирске две машины раздавило упавшим с крыши снегом

Фото: Pixabay.com

В центре Новосибирска два автомобиля получили серьёзные повреждения из-за упавшего с крыши снега.

Два автомобиля раздавило упавшим с крыши снегом у дома на улице Чаплыгина. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia. Местная жительница рассказала, что сегодня днём куча снега рухнула на автомобиль, где за час до этого сидел её супруг.

Сибирячка винит в случившемся управляющую компанию. По её словам, собравшийся на крыше снег не убирали. Владельцы повреждённых автомобилей обратились в полицию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в течение февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к обрушению элементов конструкций зданий, ветхих крыш и сооружений. К такому выводу на основании многолетней статистики пришли во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Напомним, в Новосибирске в первый весенний день ожидается снег и пасмурная погода.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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