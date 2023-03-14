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общество

В Новосибирске пилон четвёртого моста через Обь готов на 98%

Фото В Новосибирске пилон четвёртого моста через Обь готов на 98%
Фото В Новосибирске пилон четвёртого моста через Обь готов на 98%

Фото: ГК «ВИС»

В Новосибирске завершается возведение пилона вантового моста.

Группа «ВИС» завершила на 98% строительство пилона четвёртого моста через Обь, сказано в сообщении пресс-службы застройщика объекта. Сегодня забетонировано 28 из 29 захваток правой и левой стоек, что составляет 112 из 114 необходимых метров. Оставшиеся работы на участке завершат до конца марта, добавили в компании.

Фото В Новосибирске пилон четвёртого моста через Обь готов на 98% 2

«Монолитный пилон в виде буквы «Н» – самое масштабное сооружение мостовой переправы и одно из самых высоких в столице Сибири. На нём будет смонтирована вантовая система, которая с помощью 70 стальных тросов будет удерживать пролёт моста длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн. Такое проектное решение позволило избежать устройства объёмных опор моста на берегу реки и сохранить парк «Городское начало». Кроме этого инфраструктурное сооружение приобрело вид новой достопримечательности города и одной из архитектурных доминант», — сказано в сообщении ГК «ВИС».

Монтаж вантовой системы начнётся в апреле и продолжится до осени текущего года.

Напомним, ранее в МЧС сообщили о причине пожара на пилоне строящегося моста через Обь в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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