В Новосибирске пилон четвёртого моста через Обь готов на 98%

Фото: ГК «ВИС»

В Новосибирске завершается возведение пилона вантового моста.

Группа «ВИС» завершила на 98% строительство пилона четвёртого моста через Обь, сказано в сообщении пресс-службы застройщика объекта. Сегодня забетонировано 28 из 29 захваток правой и левой стоек, что составляет 112 из 114 необходимых метров. Оставшиеся работы на участке завершат до конца марта, добавили в компании.

«Монолитный пилон в виде буквы «Н» – самое масштабное сооружение мостовой переправы и одно из самых высоких в столице Сибири. На нём будет смонтирована вантовая система, которая с помощью 70 стальных тросов будет удерживать пролёт моста длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн. Такое проектное решение позволило избежать устройства объёмных опор моста на берегу реки и сохранить парк «Городское начало». Кроме этого инфраструктурное сооружение приобрело вид новой достопримечательности города и одной из архитектурных доминант», — сказано в сообщении ГК «ВИС».

Монтаж вантовой системы начнётся в апреле и продолжится до осени текущего года.

Напомним, ранее в МЧС сообщили о причине пожара на пилоне строящегося моста через Обь в Новосибирске.