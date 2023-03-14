В Новосибирске рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в марте 2023

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Больше всего в Новосибирске платят дальнобойщикам, сказано в отчёте за март.

Водители-дальнобойщики в Новосибирске могут получать от 160 до 180 тысяч рублей в месяц. Об этом сказано в отчёте о самых высокооплачиваемых вакансиях в марте от сервиса SuperJob.

На втором месте рейтинга — менеджеры по продажам в транспортно-логистической компании с окладом от 100 до 120 тысяч рублей. От 80,5 до 85,5 тысяч будут платить директору магазина, сказано в отчёте. Кроме того, в марте на портале появилась вакансия водителя-экспедитора — работодатель обещает платить от 80 до 130 тысяч рублей.

Ранее специалисты «Авито Работа» провели исследование и выяснили, что в феврале 2023 года количество россиян, которые желают работать удаленно, выросло на 79% по сравнению с прошлым годом.