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В Новосибирске рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в марте 2023

Фото В Новосибирске рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в марте 2023
Фото В Новосибирске рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в марте 2023

Фото: Freepik.com

Больше всего в Новосибирске платят дальнобойщикам, сказано в отчёте за март.

Водители-дальнобойщики в Новосибирске могут получать от 160 до 180 тысяч рублей в месяц. Об этом сказано в отчёте о самых высокооплачиваемых вакансиях в марте от сервиса SuperJob.

На втором месте рейтинга — менеджеры по продажам в транспортно-логистической компании с окладом от 100 до 120 тысяч рублей. От 80,5 до 85,5 тысяч будут платить директору магазина, сказано в отчёте. Кроме того, в марте на портале появилась вакансия водителя-экспедитора — работодатель обещает платить от 80 до 130 тысяч рублей.

Ранее специалисты «Авито Работа» провели исследование и выяснили, что в феврале 2023 года количество россиян, которые желают работать удаленно, выросло на 79% по сравнению с прошлым годом.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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