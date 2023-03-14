В Новосибирске суд выпустил экс-замдиректора клиники Мешалкиа Покушалова на УДО

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Сегодня, 14 марта, Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство бывшего заместителя генерального директора "Национального медицинского исследовательского центра имени академика Евгения Мешалкина об условно-досрочном освобождении.

Кардиохирург Евгений Покушалов уже не раз просился на свободу. 3 ноября 2021 года суд приговорил заместителя директора клиники Мешалкина к реальному лишению свободы за растрату бюджетных средств в особо крупном размере: хищение 1,9 миллиарда рублей обошлось ему в 2,5 года тюрьмы.

Попытки выйти на свободу Евгений Покушалов начал предпринимать ещё в феврале 2022 года, однако суд кардиохирургу отказывал. Ходатайство было поддержано только сейчас, когда до свободы оставалось 4 месяца и 9 дней.

«14 марта 2023 года постановлением Первомайского районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайства осужденного по части 4 статьи 160 УК — Евгения Покушалова (бывшего заместителя генерального директора "Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина") об условно-досрочном освобождении», — сообщили в Первомайском районном суде.

Впрочем, это решение ещё может быть обжаловано прокуратурой. Хотя выйти на УДО заключённый может после того, как отбыл 2/3 срока.