Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске суд выпустил экс-замдиректора клиники Мешалкиа Покушалова на УДО

Фото В Новосибирске суд выпустил экс-замдиректора клиники Мешалкиа Покушалова на УДО
Фото В Новосибирске суд выпустил экс-замдиректора клиники Мешалкиа Покушалова на УДО

Фото из архива Сиб.фм

Сегодня, 14 марта, Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство бывшего заместителя генерального директора "Национального медицинского исследовательского центра имени академика Евгения Мешалкина об условно-досрочном освобождении.

Кардиохирург Евгений Покушалов уже не раз просился на свободу. 3 ноября 2021 года суд приговорил заместителя директора клиники Мешалкина к реальному лишению свободы за растрату бюджетных средств в особо крупном размере: хищение 1,9 миллиарда рублей обошлось ему в 2,5 года тюрьмы.

Попытки выйти на свободу Евгений Покушалов начал предпринимать ещё в феврале 2022 года, однако суд кардиохирургу отказывал. Ходатайство было поддержано только сейчас, когда до свободы оставалось 4 месяца и 9 дней.

«14 марта 2023 года постановлением Первомайского районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайства осужденного по части 4 статьи 160 УК — Евгения Покушалова (бывшего заместителя генерального директора "Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина") об условно-досрочном освобождении», — сообщили в Первомайском районном суде.

Впрочем, это решение ещё может быть обжаловано прокуратурой. Хотя выйти на УДО заключённый может после того, как отбыл 2/3 срока.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14365
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12766
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12407
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10190
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9510
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9344
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8350
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов