В Новосибирской области тренер по легкой атлетике выиграл 1 млн рублей в лотерею

Фото: Национальная лотерея

Детский тренер по легкой атлетике из Новосибирской области ожидал выиграть в лотерею 100 рублей, а стал миллионером.

Тренер по легкой атлетике из Куйбышева выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлиона» Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Как рассказали в компании, Николай перед Новым годом решил сделать подарок семье и купил 5 билетов новогоднего розыгрыша в отделении Почты России. Он рассказал, что в этот раз билеты купил случайным образом, хотя ранее тщательно подбирал, например, искал на билетах значимые цифры.

После новогодней ночи семья сидела зачеркивала числа на билетах, тогда они подумали, что выигрыш составил всего 100 рублей, однако оказалось это не так.

«Уже на следующий день сын решил проверить билет через телефон, а там не 100 рублей, а миллион», — вспоминает Николай.

Победитель поделился, что если человек верит в чудо, то оно рано или поздно происходит.

«В этом бурном потоке всего, что происходит вокруг, мы осторожничаем, ко всему относимся с опаской. А нужно просто больше верить», — посоветовал он.

Выигрыш семья планирует потратить на отпуск.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мужчина выиграл миллион рублей в лотерею по купленному отцом билету.