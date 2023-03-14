В Новосибирске выставили на продажу электрокар Tesla за 4 млн рублей

Фото: Дром

В Новосибирске владелец автомобиля Tesla Model 3 рассказал о плюсах электрокара в условиях Сибири.

Электромобиль Tesla Model 3 продают в Новосибирске за 4 миллиона рублей. Объявление размещено на сайте "Дром». Собственник машины Алексей рассказал журналисту Сиб.фм, как умная машина переносит сибирские морозы.

По словам мужчины, Теслу он пригнал в Новосибирск в 2021 году из США и ни разу не пожалел о покупке. Там машина обошлась ему в 3 миллиона рублей.

«Автомобиль с ДВС состоит из 30 тысяч частей, а Тесла всего лишь из 10 тысяч. Следовательно, электромобиль приходится реже чинить. Там электромотор, там нечему ломаться. Не нужно масла, ни обслуживания. Все просто", — поделился продавец.

Алексей развеял миф о том, что электрокары плохо переносят сибирские морозы. По его словам, в холода батарея не выходит из строя, но запас хода снижается в три раза.

"Если, например, запас хода 500 км, то в морозы будет 170 км", — рассказывает сибиряк.

Но даже тут новосибирец находит плюсы. Говорит, что машину не нужно прогревать, а печка сразу дует теплым воздухом. Кроме этого, маленький запас хода нестрашен, потому что её можно зарядить даже от обычной бытовой розетки.





"Я экономлю в 8 раз, нежели ездил бы на бензине", — утверждает он. Помимо этого, в Новосибирске 40 штук суперчарджеров.





Еще один миф — на Тесле невозможно путешествовать. Алексей объяснил, что у него есть знакомые "Теславоды", которые ездили на Алтай. Они делали всего одну остановку в Бийске, где тоже есть станция для электрокаров. А на самом Алтае заряжали "полный бак" от обычной розетки, когда отдыхали на турбазе.

Из-за своей редкости Тесла в Новосибирске сильно выделяется в потоке, вызывая восхищение прохожих.

"Люди буквально вскакивают и улыбаются, как будто увидели рок звезду, а на губах читается "Тесла", — написал Алексей в объявлении.

"Пока все отъезжают от светофора, вы уже стоите на следующем", — по скорости электрокар не уступает и дорогим немцам и японцами.

У автомобиля только один минус — автопилот. Как объяснил Алексей, в России запрещено на нем ездить, да и сами города не приспособлены к таким нововведениям. Однако умная система машины помогает водителю реагировать на непредвиденные ситуации.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске выставили на продажу Rolls-Royce 2021 года за 44 млн рублей.