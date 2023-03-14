Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске юрист раскрыл секрет получения денег за пробитое колесо

Фото В Новосибирске юрист раскрыл секрет получения денег за пробитое колесо
Фото В Новосибирске юрист раскрыл секрет получения денег за пробитое колесо

Pixabay.com

Весной автомобилисты Новосибирска массово жалуются дорожные ямы, которые в которых автомобили пробивают колеса.

Новосибирские паблики пестрят сообщениями автомобилистов, раздраженных плохим состоянием дорог и ущербом, к которому это приводит. В марте дороги в сибирской столице становятся еще более опасными для автомобилей, потому что там, где нет ливневок, ямы на дороге закрывает вода, мешая водителю вовремя среагировать. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Кропоткиский жилмассив, Заельцовский район, Линейная, 122, выезд с дамбы на ГЭС, Димитровский мост, район Стрелочного завода в Первомайском районе — и это далеко не весь список мест, где автомобиль вполне может остаться без колес.

Замена пробитого колеса — удовольствие не из дешевых, а значит, прямой убыток кошельку автовладельца. Правда, можно через суд потребовать от городской администрации возмещения стоимости ремонта, но к этому прибегают далеко не все автомобилисты. И это не смотря на то, что суд, как правило, встает на их сторону.

По словам юриста Сергея Егорова, если яма на дороге по размеру больше 60 кв.см, автомобилист, по закону, имеет право на компенсацию. Но важно правильно зафиксировать факт повреждения. Чтобы собрать убедительные для суда доказательства, юрист советует остановиться, выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудника ГИБДД и сфотографировать ямы на дороге или снять на видео. Перед этим нужно обязательно замерить длину, ширину и глубину ямы, отметить время и место происшествия и найти 2-3 свидетелей. Кроме того, для обращения в суд понадобятся документы на ремонт колеса, чеки из мастерской или СТО.

Фото В Новосибирске юрист раскрыл секрет получения денег за пробитое колесо 2

Если все сделать так, как советует Сергей Егоров, легко можно выиграть дело в суде. Но далеко не все автовладельцы это делают. Одни не сразу замечают повреждения, другим просто некогда ходить по судебным инстанциям.

Но пробитое колесо даже не главная опасность плохих дорог. Из-за пробоины легко угодить в ДТП, а это уже проблема посерьезнее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестный проколол колеса нескольких автомобилей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
автомобили
дороги
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14462
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12881
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12503
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10282
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9546
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9381
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8394
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов