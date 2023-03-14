В Новосибирске юрист раскрыл секрет получения денег за пробитое колесо

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Весной автомобилисты Новосибирска массово жалуются дорожные ямы, которые в которых автомобили пробивают колеса.

Новосибирские паблики пестрят сообщениями автомобилистов, раздраженных плохим состоянием дорог и ущербом, к которому это приводит. В марте дороги в сибирской столице становятся еще более опасными для автомобилей, потому что там, где нет ливневок, ямы на дороге закрывает вода, мешая водителю вовремя среагировать. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Кропоткиский жилмассив, Заельцовский район, Линейная, 122, выезд с дамбы на ГЭС, Димитровский мост, район Стрелочного завода в Первомайском районе — и это далеко не весь список мест, где автомобиль вполне может остаться без колес.

Замена пробитого колеса — удовольствие не из дешевых, а значит, прямой убыток кошельку автовладельца. Правда, можно через суд потребовать от городской администрации возмещения стоимости ремонта, но к этому прибегают далеко не все автомобилисты. И это не смотря на то, что суд, как правило, встает на их сторону.

По словам юриста Сергея Егорова, если яма на дороге по размеру больше 60 кв.см, автомобилист, по закону, имеет право на компенсацию. Но важно правильно зафиксировать факт повреждения. Чтобы собрать убедительные для суда доказательства, юрист советует остановиться, выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудника ГИБДД и сфотографировать ямы на дороге или снять на видео. Перед этим нужно обязательно замерить длину, ширину и глубину ямы, отметить время и место происшествия и найти 2-3 свидетелей. Кроме того, для обращения в суд понадобятся документы на ремонт колеса, чеки из мастерской или СТО.

Если все сделать так, как советует Сергей Егоров, легко можно выиграть дело в суде. Но далеко не все автовладельцы это делают. Одни не сразу замечают повреждения, другим просто некогда ходить по судебным инстанциям.

Но пробитое колесо даже не главная опасность плохих дорог. Из-за пробоины легко угодить в ДТП, а это уже проблема посерьезнее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестный проколол колеса нескольких автомобилей.