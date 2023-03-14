Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске заметили мужчину с ножом-бабочкой в руках

Фото В Новосибирске заметили мужчину с ножом-бабочкой в руках
Фото В Новосибирске заметили мужчину с ножом-бабочкой в руках

Фото: Pixabay.com

Житель Новосибирска прогуливался по городу с ножом в руках.

В Новосибирске местные жители обратили внимание на мужчину, который шёл по улице с ножом-бабочкой в руках. Видео 14 марта опубликовал телеграм-канал «АСТ 54 Black».

На кадрах видно, как молодой человек раскладывает и складывает нож. Предположительно, видео сняли на территории жилмассива Просторный.

Некоторые пользователи в комментариях под публикацией предположили, что нож может быть игрушечным или тренировочным, и не является холодным оружием.

Напомним, ранее 24-летний мигрант изрешетил женщину ножом за машину за 100 тысяч рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14418
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12826
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12464
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10238
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9527
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9364
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8367
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов