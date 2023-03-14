В Новосибирске заметили мужчину с ножом-бабочкой в руках

Фото: Pixabay.com

Житель Новосибирска прогуливался по городу с ножом в руках.

В Новосибирске местные жители обратили внимание на мужчину, который шёл по улице с ножом-бабочкой в руках. Видео 14 марта опубликовал телеграм-канал «АСТ 54 Black».

На кадрах видно, как молодой человек раскладывает и складывает нож. Предположительно, видео сняли на территории жилмассива Просторный.

Некоторые пользователи в комментариях под публикацией предположили, что нож может быть игрушечным или тренировочным, и не является холодным оружием.

Напомним, ранее 24-летний мигрант изрешетил женщину ножом за машину за 100 тысяч рублей.