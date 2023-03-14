В Новосибирске завершилось разбирательство по делу о поставке некачественных масок на 37 млн рублей

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В Арбитражном суде Новосибирской области сообщили об итогах двухлетнего разбирательства между муниципальной аптечной сетью и фирмой «Комета Плюс» из-за поставки 1,2 миллиона некачественных масок в период пандемии COVID-19.

Разбирательство в Арбитражном суде между муниципальным предприятием «Новосибирская аптечная сеть» и фирмой «Комета плюс» продолжалось более двух лет. Дело в том, что в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, муниципальная аптечная сеть заключила контракт с ООО «Комета Плюс» на закупку 1 235 056 медицинских масок для городских аптек. Но после поставки товара выяснилось, что маски не соответствуют стандартам качества и реализации не подлежат, пишет Прецедент.

Тогда муниципальная аптечная сеть завила иск в Арбитражный суд Новосибирской области к ООО «Комета Плюс» с требованием оплатить задолженность за поставленный некачественный товар на сумму 61 миллион рублей. Однако решение по этому делу постоянно откладывалось из-за постоянного ходатайства о приобщении к делу новых материалов или привлечении третьих лиц.

Лишь осенью прошлого года по заявлению ответчика была назначена судебная экспертиза, которая должна была поставить точку в споре о качестве товара. После ее проведения «Комета Плюс» признала исковые требования МП «НАС» в полном объеме и согласилась заключить мировое соглашение.

Теперь фирма должна в течение 6 месяцев поставить муниципальному предприятию те же 1 235 056 медицинских масок, произведенных предприятием «Здравмедтех-Н».

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