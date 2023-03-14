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В Новосибирске 20 жильцов взорвавшегося дома согласились получить деньги вместо квартир

Фото В Новосибирске 20 жильцов взорвавшегося дома согласились получить деньги вместо квартир
Фото В Новосибирске 20 жильцов взорвавшегося дома согласились получить деньги вместо квартир

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске жители взорвавшегося дома на Линейной получат компенсацию вместо нового жилья.

В Новосибирске 20 собственников квартир, которые пострадали от взрыва газа на Линейной,39, согласились получить компенсацию вместо нового жилья. Об этом сообщил 14 марта вице-мэр Алексей Кондратьев во время аппаратного совещания.

Кондратьев отметил, что по 10 квартирам заключили соглашения, ещё по 9 направили документы в Росреестр. На данный момент ожидается решение по ним. Заключившие договор уже скоро получат компенсацию за жилье.

Как ранее писал Сиб.фм, взрыв газа произошел рано утром 9 февраля. Из-за обвала конструкций погибло 15 человек. Двух подозреваемых по делу арестовали. Они находятся в СИЗО.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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