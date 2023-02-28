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В Новосибирске арестованные после взрыва в доме на Линейной обжаловали арест

Фото В Новосибирске арестованные после взрыва в доме на Линейной обжаловали арест
Фото В Новосибирске арестованные после взрыва в доме на Линейной обжаловали арест

Коллаж из архива Сиб.фм

В Новосибирский областной суд поступила апелляционная жалоба от адвокатов Ирины Урбах и Евгения Кавуна – защитники лжегазовщиков намерены обжаловать аресты.

10 февраля Центральный районный суд избрал меру пресечения подозреваемым по уголовному делу об оказании некачественных услуг после взрыва газа в доме №39 на Линейной улице. Так, в СИЗО оказались 45-летняя Ирина Урбах и её 25-летний напарник Евгений Кавун. Однако не один из них не согласен с обвинением и заключением под стражу, поэтому адвокаты подали апелляционную жалобу.

«28 февраля в Новосибирский областной суд поступили апелляционные жалобы от защитников И. Убрах и Е. Кавуна, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, на постановления Центрального районного суда Новосибирска от 10.02.2023 года», — говорится в сообщении Управления Судебного департамента Новосибирской области.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на завтра, 1 марта. Как утверждают адвокаты, если бы виновны были сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис», то утечка была бы обнаружена раньше, а не 9 февраля, когда произошёл взрыв. Напомним, по последним данным, из дома №39 на улице Линейная погибли 15 человек.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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