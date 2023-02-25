Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске число жертв взрыва на Линейной увеличилось до 15 человек

Фото В Новосибирске число жертв взрыва на Линейной увеличилось до 15 человек
Фото В Новосибирске число жертв взрыва на Линейной увеличилось до 15 человек

Фото Сиб.фм

В Новосибирске умерла пострадавшая от взрыва на Линейной женщина.

24 февраля в Новосибирске погибла женщина, которая ранее получила травмы от взрыва газа на Линейной, 39. Об этом сообщил источник Сиб.фм в медучреждении.

Напомним, 9 февраля в доме №39 по улице Линейная произошел взрыв газа. Изначально власти сообщали о 13 погибших и 21 пострадавшем, спустя 4 дня число погибших увеличилось до 14 человек.

В пятницу, 24 февраля, погибла еще одна пострадавшая от взрыва. По данным источника Сиб.фм, ранее она проходила лечение в НИИТО, после чего была выписана и находилась на реабилитации в Бердской городской больнице.

Новосибирцы, потерявшие близких при взрыве дома на Линейной улице, начали получать компенсации от областных властей. Каждой семье, в которой погиб человек, выплатят по 1 миллиону рублей. Также от 200 до 400 тысяч рублей получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм. По данным начальника департамента по социальной политике Ольги Незамаевой, фактически в доме жили 166 человек, при этом прописаны были 118. Среди них 22 ребёнка. Все собственники получили по 100 тысяч рублей, включая остальных жильцов, которым выплатили по 32 тысячи. Сейчас жильцы пострадавшего дома находятся в гостиницах, маневренном фонде, некоторые переехали к родственникам.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23175
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
15403
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12926
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске
12693
Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь
10315
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года с участием Путина: онлайн-трансляция
9515
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9207
В Новосибирске 12-летней девочке игровой автомат не выдал iPhone