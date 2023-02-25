В Новосибирске число жертв взрыва на Линейной увеличилось до 15 человек

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В Новосибирске умерла пострадавшая от взрыва на Линейной женщина.

24 февраля в Новосибирске погибла женщина, которая ранее получила травмы от взрыва газа на Линейной, 39. Об этом сообщил источник Сиб.фм в медучреждении.

Напомним, 9 февраля в доме №39 по улице Линейная произошел взрыв газа. Изначально власти сообщали о 13 погибших и 21 пострадавшем, спустя 4 дня число погибших увеличилось до 14 человек.

В пятницу, 24 февраля, погибла еще одна пострадавшая от взрыва. По данным источника Сиб.фм, ранее она проходила лечение в НИИТО, после чего была выписана и находилась на реабилитации в Бердской городской больнице.

Новосибирцы, потерявшие близких при взрыве дома на Линейной улице, начали получать компенсации от областных властей. Каждой семье, в которой погиб человек, выплатят по 1 миллиону рублей. Также от 200 до 400 тысяч рублей получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм. По данным начальника департамента по социальной политике Ольги Незамаевой, фактически в доме жили 166 человек, при этом прописаны были 118. Среди них 22 ребёнка. Все собственники получили по 100 тысяч рублей, включая остальных жильцов, которым выплатили по 32 тысячи. Сейчас жильцы пострадавшего дома находятся в гостиницах, маневренном фонде, некоторые переехали к родственникам.