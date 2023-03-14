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В Новосибирской области построят поликлинику за 656 млн рублей в 2024 году

Фото В Новосибирской области построят поликлинику за 656 млн рублей в 2024 году
Фото В Новосибирской области построят поликлинику за 656 млн рублей в 2024 году

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Чулыме Новосибирской области построят поликлинику за 656 млн рублей в 2024 году.

В Чулыме появится поликлиника с отделениями для взрослых и детей. Стоимость строительства оценивается свыше 656 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные из госзакупок.

Площадь новой поликлиники, согласно документам, свыше 4.5 тыс кв.м. В учреждении будет два отделения — взрослое и детское. Взрослое отделение сможет принять 260 человек за смену, детское – 110. Планируют нанять 84 человека персонала.

Подрядчик должен составить проект до 31 октября 2023 года и построить здание до 1 декабря 2024 года.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске главврач Сабуров прокомментировал рейтинг худших поликлиник города.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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