В Новосибирской области займутся организацией отдыха бойцов СВО во время отпуска

Густаво Зырянов / Сиб.ф

Новосибирска область присоединилась к пилотному проекту по организации отдыха участников спецоперации, приехавших в отпуск.

В Новосибирской области начала реализация пилотного проекта партии «Единая Россия» по сопровождению бойцов СВО в период краткосрочного отпуска. Его задача — помочь нашим военнослужащим провести свой 14-дневный отпуск с максимальной пользой и поправить здоровье. Об этом пишет портал Vn.ru.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже поручил профильным ведомствам подключиться к этой работе.

«Нужно найти те формы заботы и виды услуг, которые необходимы этим бойцам. Времени на отпуск им выделяется не так много, надо и с родными пообщаться, и здоровье поправить, решить какие-то бытовые задачи», — подчеркнул глава региона.

Программа сопровождения будет включать медицинское и социальное обслуживание, посещение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, встречи со школьниками и молодёжью.

Кроме того, в регионе составлены социальные паспорта на каждую семью участника СВО. А 1 марта был запущен губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО». С его помощью бойцы, получившие ранения, могут пройти в регионе комплексную социальную и психологическую реабилитацию. Подать заявку на получение сертификата можно через МФЦ. Уже сейчас большой популярностью у участников СВО пользуются физкультурно-оздоровительные услуги, абонементы в бассейн, тренажерный зал и многие другие спортивные направления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске хотят создать психоневрологический центр для участников СВО.