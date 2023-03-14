Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирском зоопарке проснулись бурые медведи Валя и Леха

Фото В Новосибирском зоопарке проснулись бурые медведи Валя и Леха
Фото В Новосибирском зоопарке проснулись бурые медведи Валя и Леха

Pixabay.com

Посетители Новосибирского зоопарка увидели пробуждение пары бурых мишек.

Обитатели Новосибирского зоопарка почувствовали весну. Проснулись от зимней спячки бурые медведи Валя и Леха, а белая медведица Герда вывела на первую прогулку своих маленьких медвежат. Мишки обследуют заснеженную территорию и раскапывают сугробы, в поисках чего-нибудь вкусненького.

И хотя весна в сибирской столице еще не вступила в свои права, животных не проведешь. Они первыми почувствовали ее приход. И вовсю радуются тающему снегу, как пушистая красавица рысь или вальяжный толстяк манул. А сотрудники зоопарка выкладывают забавное видео с его обитателями в соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирском зоопарке вылупились 14 утят мандаринок, которые живут на дереве.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
Новосибирский зоопарк
бурый медведь
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14365
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12766
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12407
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10190
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9510
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9344
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8350
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов