В Новосибирском зоопарке проснулись бурые медведи Валя и Леха

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Посетители Новосибирского зоопарка увидели пробуждение пары бурых мишек.

Обитатели Новосибирского зоопарка почувствовали весну. Проснулись от зимней спячки бурые медведи Валя и Леха, а белая медведица Герда вывела на первую прогулку своих маленьких медвежат. Мишки обследуют заснеженную территорию и раскапывают сугробы, в поисках чего-нибудь вкусненького.

И хотя весна в сибирской столице еще не вступила в свои права, животных не проведешь. Они первыми почувствовали ее приход. И вовсю радуются тающему снегу, как пушистая красавица рысь или вальяжный толстяк манул. А сотрудники зоопарка выкладывают забавное видео с его обитателями в соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирском зоопарке вылупились 14 утят мандаринок, которые живут на дереве.