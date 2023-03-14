В России зафиксировали новые очаги полиомиелита

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В конце февраля в четырех регионах России выявили очаги полиомиелита. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

В конце февраля неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась сразу в четырех регионах России. В Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне были выявлены очаги полиомиелита. В связи с этим в регионах началась дополнительная вакцинация, пишет RuNews24.ru.

Замглавврача по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра инфекционных заболеваний Муминат Джабраилова рассказала, что случаи заболевания этой болезнью регистрировались в Дагестане и в прошлом году. Всего в регионе за 2022 год было выявлено 44 случая с подозрением на острый вялый паралич. Возраст заболевших детей варьировался от 3 месяцев до 11 лет.

При этом медик добавила, что в 90% случаев болезнь протекает бессимптомно. К неврологическим нарушениям полиомиелит приводит в каждом десятом случае.

Отметим, что прививка против полиомиелита включена в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинацию проводят в три, четыре с половиной и в шесть месяцев. Ревакцинацию проводят в 18 и 20 месяцев, а также в шесть лет.

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