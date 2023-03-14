В школе под Новосибирском силовики отловят условных террористов

Фото предоставлено УФСБ России по Новосибирской области

Завтра, 15 марта, силовики будут работать в школе Краснообска Новосибирской области, которую захватили условные террористы.

15 марта оперативный штаб будет работать в Краснообске: по легенде, здесь учебное заведение захватят террористы.

«Планируется проведение учения «Экран» по пресечению условного террористического акта на объекте образования р.п. Краснообск Новосибирского района, – рассказала официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва. – Мероприятие организовано в целях проверки готовности к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, органов власти и сферы образования при угрозе совершения преступления террористической направленности».

Иными словами, силовики отработают все ЧП в школе – будь то террористическая угроза или техногенная. Самих учеников в образовательном учреждении не будет. Прохожих контрразведчики просят не пугаться.

«Введение ограничений на передвижение граждан и транспорта в районе Краснообска в связи с учениями не предполагается, — сообщили в УФСБ. – Оперативный штаб в Новосибирской области просит отнестись к организованным мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. Рекомендуется воздерживаться от действий, способных повлечь нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений».

Кстати, осенью прошлого года социальные учреждения получили очень много ложных сообщений о минировании – только за неделю их могло насчитываться до 150.