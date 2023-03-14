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В вузах Новосибирска с 1 сентября начнут преподавать Основы российской государственности

Фото В вузах Новосибирска с 1 сентября начнут преподавать Основы российской государственности
Фото В вузах Новосибирска с 1 сентября начнут преподавать Основы российской государственности

Фото: Pixabay.com

В новосибирских вузах будут изучать новый курс со следующего учебного года.

В новосибирских вузах с 1 сентября текущего года будут преподавать курс Основы российской государственности. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программу глава региона Андрей Травников обсудил с заместителем Министра науки и высшего образования РФ Ольгой Петровой. Петрова — научный руководитель проекта «ДНК России».

«Мы приподнимаем его над тем, что уже преподаётся, и смотрим на изучаемые предметы, на получаемые компетенции под ракурсом общего единого знания, понимания основ российской государственности, суверенитета, того, что заложено в нашем культурном коде. Причём, эти вопросы рассматриваются как с точки зрения Российского государства в целом, так и малой родины – того места, где обучается студент. Принадлежность к малой родине – та самая идентичность, которую студенты осознают, приходя на первый курс», — говорит Ольга Петрова.

Прохождение академического курса Основ российской государственности предполагает развитие у студентов патриотизма и традиционных ценностей.

Напомним, новосибирские вузы в этом году выпустят более 2 тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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