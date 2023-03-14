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Житель Новосибирска продает трехуровневую квартиру-гараж за 3,5 миллиона

Фото Житель Новосибирска продает трехуровневую квартиру-гараж за 3,5 миллиона
Фото Житель Новосибирска продает трехуровневую квартиру-гараж за 3,5 миллиона

Фото: Авито

В Новосибирске выставили на продажу трехуровневую квартиру-гараж за 3,5 млн.

На сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу квартиру-гараж за 3,5 миллиона рублей. Помещение имеет три уровня и утеплено.

Гараж на улице Зыряновская в Октябрьском районе Новосибирска отделан стеклохолстом и утеплителем, верхние его два «этажа» оборудованы для жизни, обставлены мебелью и оснащены подогревом пола.

Первый этаж — полноценный гараж для автомобиля площадью 20 квадратных метров, второй — комната с ремонтом, на третьем оборудован винный погреб и склад.

Как утверждает автор объявления, у квартиры-гаража без ванной и туалета нет аналогов. Также продавец готов торговаться: жилище он продает из-за переезда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двухэтажный особняк в Новосибирске с камином в библиотеке продают за 55 млн. рублей. Особняк расположен в закрытом микропоселке, где всего 8 домов, выполненных в одном стиле.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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