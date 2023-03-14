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Жители Новосибирска заметили опасно торчащий штырь на остановке в Ленинском районе

Фото Жители Новосибирска заметили опасно торчащий штырь на остановке в Ленинском районе
Фото Жители Новосибирска заметили опасно торчащий штырь на остановке в Ленинском районе

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске пожаловались на торчащий штырь около остановки на Ватутина.

Жители Новосибирска увидели металлический штырь около автобусной остановки на улице Ватутина. Фотографии опубликовали в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, в высоту штырь около 8 сантиметров. Его верх не заострён, но острые концы выступают вбок и вполне могут повредить обувь прохожих или даже нанести им травму.

Комментаторы предположили, что штырь мог остаться от урны, и предложили отправить фотографии опасного для горожан объекта в Центр управления регионом для решения проблемы.

Ранее Сиб.фм сообщал , что в Новосибирске будут судить инспектора ГИБДД за взятки при экзаменах на права. Житель иностранного государства дважды дал взятку на общую сумму более 50 тысяч рублей — таким образом он хотел заменить права другой страны на российские.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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