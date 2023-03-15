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55-летняя жительница Новосибирска сломала обе руки из-за гололёда

Фото 55-летняя жительница Новосибирска сломала обе руки из-за гололёда
Фото 55-летняя жительница Новосибирска сломала обе руки из-за гололёда

Фото: «ЧП Новосибирск»

В Новосибирске женщина сломала две лучевые кости рук при падении на лёд.

Жительница Новосибирска сломала обе руки после того, как поскользнулась и упала на лёд во дворе жилого дома. Об этом сообщили в группе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, инцидент произошёл накануне, 14 марта, между домом №9 на Танковой и Детским садом №2.

Пострадавшей женщине 55 лет, её увезли на скорой с места происшествия.

Кроме того, после указанного инцидента на том же месте упал ещё один человек.

«Есть видео и фото, на которых прекрасно видно, что на тропинке нет песко-соляной смеси, так же во время съёмки чуть не упал прохожий мужчина, на том же самом месте! А по этому маршруту в день проходят сотни людей и детей! Работа управляющей компании с каждым годом всё хуже и хуже! Во всем квартале пешеходные дороги похожи на каток! Судьба пострадавшей пока неизвестна, будем надеяться что все обошлось ушибом», — пишет автор.

Напомним, ранее в Новосибирске ввели «жёлтый» уровень опасности из-за гололёда.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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