В Новосибирске ввели «жёлтый» уровень опасности из-за гололёда

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Жители Новосибирска стали чаще обращаться в больнице из-за травмирования при падении на лёд.

В Новосибирске действует «жёлтый» уровень опасности из-за гололёда. Как сообщили региональные власти, он будет действовать до 16 марта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с начала марта увеличилось число травм, которые жители Новосибирска получают из-за гололёда. По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, по сравнению с последней неделей февраля число травм выросло на 10%: только с 6 по 12 марта травмпункты региона зарегистрировали 398 обращений. Основная причина образования гололёда — частые перепады температуры выше и ниже нуля: днём на улицах снег тает, образуются лужи, а ночью они замерзают.

По статистике, подавляющее большинство травм на льду жители Новосибирска получают во дворах и придомовых участках. На общественные территории обычно приходится менее 35% травм.

Напомним, в травмпунктах Новосибирска появились очереди из-за гололеда.