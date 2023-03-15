Аналитик спрогнозировал резкое ослабление рубля из-за закрытия банков в США

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Аналитик Артем Деев заявил,что кризис банковской системы США может резко ослабить рубль.

Новые закрытия банков в США могут привести к масштабному мировому кризису. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев. По его словам, результатом кризиса может стать падение спроса на природные ресурсы во всех странах, а это пагубно отразится на курсе рубля.

«Текущая неделя покажет, удастся ли властям США сдержать панику и эффект домино в банковской сфере. Если же последнее случится, то ударит по всем, включая Россию. Кризис снижает потребление ресурсов, а сырье для экономики РФ — ключевой источник экспортных доходов», — объяснил эксперт.

Деев напомнил, что в марте лопнул американский банк Silvergate Bank, который инвестировал в стартапы. Он в основном хранил деньги криптоплощадок. А в ноябре прошлого года лопнула крупная криптобиржа FTX, а затем и криптоброкер Genesis. В результате компании, связанные с криптоиндустрией, начали массово выводить деньги из банка, добавил он.

Напомним, экономист высказался о вероятности повышения курса доллара до 200 рублей.