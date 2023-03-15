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Анатолий Локоть не считает Новосибирск самым криминальным городом России

Фото Анатолий Локоть не считает Новосибирск самым криминальным городом России
Фото Анатолий Локоть не считает Новосибирск самым криминальным городом России

Pixabay.com

Новосибирску далеко до криминального уровня Москвы.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не доверяет результатам рейтинга, который представил сервис Numbeo. По его данным, Новосибирск был назван криминальным России. Об этом Анатолий Локоть рассказал в прямом эфире «Вести. Новосибирск».

Градоначальник подчеркнул, что в рейтинг вошли всего пять российских городов, чего явно недостаточно, чтобы судить о ситуации в стране. К тому же, Numbeo — туристический сайт.

Напомним, Numbeo составил рейтинг самых криминальных городов. Новосибирск занял 182 место в мире и 1 место среди городов РФ. При составлении рейтинга использовался «индекс безопасности» и «индекс преступности».

По словам Анатолия Локтя, новосибирские правоохранители заверили его, что городу еще очень далеко до криминального уровня Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирск вошел в топ самых криминальных городов России.

 

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