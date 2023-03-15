Бойцам СВО из Новосибирска передали шарф ХК «Сибирь»

Фото: «Усатый в каске»/ВК
Новосибирские участники спецоперации получили подарок от хоккейных фанатов «Сибири».
Шарф с символикой новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» получили участники спецоперации. Об этом сообщили в группе «Усатый в каске и друзья» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщество ведёт один из самых известных новосибирских болельщиков «Сибири» Дмитрий Казанцев.
«Наши болельщики в зоне СВО. Возвращайтесь с Победой!», — написал он.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в поселке Ордынское местный житель Андрей изготовил 10 печей для участников СВО. Как отметил мужчина, он ездил добровольцев в зону СВО, где завел друзей и поддерживает с ними связь. Бойцы сообщили Андрею, что им нужны печки. Отмечается, что с материалами для печей помог местный предприниматель Олег.
Как ранее писал Сиб.фм, гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска.
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