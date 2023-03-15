Флешка пропала из регистратора машины, в которой разбилась семья под Новосибирском

Фото: ГИБДД НСО

Родственница погибших в аварии под Новосибирском членов семьи заявила о пропаже карты памяти из регистратора авто.

Из видеорегистратора автомобиля Honda, в которой находились погибшие в аварии в Ордынском районе члены семьи, пропала карта памяти. Об этом в разговоре с изданием «АиФ-Новосибирск» сообщила родственница жертв ДТП. По её словам, сам регистратор остался цел, а следов повреждения разъёма для флешки на устройстве нет.

«‎Обстоятельства сложились так, что нужны были ключи от квартиры погибших родственников, чтобы взять там их документы. Их мы могли найти только в машине. Запасных не было ни у кого из родных. Нам предоставили допуск к машине, к той самой хонде. И мы нашли в ней видеорегистратор. Но он был без карты памяти. Хотя сам регистратор был практически целым, место для флешки вообще осталось идеальным. Какая вероятность того, что она выпала? Ее просто так не вытащишь оттуда, нужно постараться»‎, — рассказала собеседница издания.

Также родственница сообщила, что пропали данные с регистратора рейсового автобуса, который также участвовал в ДТП. По мнению собеседницы издания, виновным в смертельной аварии пытаются представить водителя Honda, погибшего при столкновении.

ДТП произошло 9 марта на трассе К-17Р «‎Новосибирск — Кочки — Павлодар»‎. Honda Civic, где ехала семья их четырёх человек, потеряла управление и врезалась во встречный автобус и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Следователи и ГИБДД устанавливают причины аварии. По словам родственников погибших, вину хотят переложить на водителя Honda Civic, погибшего отца семейства. В понедельник, 13 марта, в больнице в Новосибирске скончалась 30-летняя женщина. Ранее она попала в ДТП, где погибли её муж и трёхлетний сын.