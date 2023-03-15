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Главный тренер ХК «Сибирь» Мартемьянов покинет свой пост

Фото Главный тренер ХК «Сибирь» Мартемьянов покинет свой пост
Фото Главный тренер ХК «Сибирь» Мартемьянов покинет свой пост

Фото: ХК «Сибирь»

На смену Андрею Мартемьянову на должность главного тренера новосибирского ХК «Сибирь» придёт его ассистент, пишут СМИ.

Главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Мартемьянов покинет пост. Об этом в среду, 15 марта, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Предполагается, что должность главного тренера достанется нынешнему ассистенту Мартемьянова Сергею Кривокрасову.

Напомним, «Сибирь» играла в плей-офф Чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» и вылетела в первом раунде. В ходе пресс-конференции по итогам сезона Мартемьянов заявил, что его команда по большей части была не готова к играм на вылет.

Последнюю встречу с омичами «Сибирь» проиграла со счётом 4:3 в овертайме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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