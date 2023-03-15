Из-за гололёда в Новосибирске объявили желтый уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гололёда в Новосибирске.

До 16 марта в Новосибирской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина — сильный гололёд на дорогах и тротуарах, создающий риски аварий для водителей и травмоопасность для пешеходов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозам погоды, заморозки и оттепель будут сменять друг друга на протяжении всего марта. Чтобы снизить риск травм, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам муниципалитетов интенсивнее очищать дороги и тротуары и обрабатывать их протовогололёдными материалами: песком с солью и Бионордом.

Также синоптики предупредили об усилении ветра до 12 метров в секунду с порывами до 16 м/с во второй половине марта. В городе ожидается похолодание с +8 до -3 градусов. Подобные перепады могут привести к образованию гололёда, предупредили в МЧС.